Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (10.04.2019) eine 22-Jährige in der Stadtbahn Linie U15 sexuell belästigt. Der Mann setzte sich gegen 23.55 Uhr auf der Fahrt von der Haltestelle Rathaus Zuffenhausen zum Hauptbahnhof zu der 22 Jahre alten Frau, sprach sie zunächst an und berührte sie dann an ihren Beinen und an der Brust. Trotz ihrer Gegenwehr umarmte er sie beim Aussteigen, küsste sie und berührte sie nochmal an der Brust. Der Unbekannte flüchtete bislang unerkannt. Die 22-Jährige konnte zur Personenbeschreibung lediglich angeben, dass der Mann dunkelhäutig war und ein rotes Kapuzenshirt sowie eine schwarze Lederjacke trug. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

