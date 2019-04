Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch (10.04.2019) in einem Supermarkt in der Klett-Passage gestohlen und ist anschließend geflüchtet. Der Mann betrat gegen 19.15 Uhr das Geschäft und schob an der Kasse einen Fruchtriegel im Wert von drei Euro ein. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte, sprach ihn ein Ladendetektiv an und wollte ihn aufhalten. Der Mann trat, nachdem er den Detektiv weggestoßen hatte, die Flucht an. Beschrieben wird er wie folgt: 16 bis 20 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, schlanke Statur und nordafrikanisches Aussehen. Er war mit einer khakifarbenen Jacke mit orange-roter Kapuze, mit einer grauen Hose und weißen Sneaker-Schuhen bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Schildmütze mit rot-weißer Schrift. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

