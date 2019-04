Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch (10.04.2019) in der Straße Am Neckartor haben zwei Autofahrer Verletzungen erlitten. Der 26 Jahre alte Fahrer eines VW Polo fuhr gegen 14.50 Uhr in Richtung Bad Cannstatt. Auf Höhe des Dunant-Stegs kam er aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen ab, geriet auf die stadteinwärtige Fahrbahn der Straße Am Neckartor und kollidierte frontal mit dem Volvo eines 49-Jährigen. Der 26-Jährige verletzte sich schwer, der 49-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die beiden Männer und brachten den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von vorläufig geschätzten 80.000 Euro. In der weiteren Folge entstanden massive Verkehrsbehinderungen im gesamten Umkreis der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbitten die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell