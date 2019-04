Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto kollidiert mit Stadtbahn

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 47 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag (09.04.2019) mit ihrem Toyota in der Landhausstraße mit einer Stadtbahn der Linie U 4 zusammengestoßen. Die 47-Jährige war gegen 14.40 Uhr mit ihrem Prius in der Landhausstraße in Richtung Talstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung hielt sie auf der Fahrbahn an und setzte mit ihrem Fahrzeug zurück, da sie offensichtlich einem anderen Autofahrer das Einparken in eine Parklücke ermöglichen wollte. Beim Rangieren kam die Frau offenbar mit ihrem Fahrzeug in den dortigen Gleisbereich, sodass es mit einer Stadtbahn, die in die gleiche Richtung fuhr, kollidierte. Durch die Kollision wurde der Toyota auf einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit geschoben. Die Frau sowie der 37 Jahre alte Stadtbahnfahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Sachschaden wird bislang auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell