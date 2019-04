Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag (09.04.2019) in einem Geschäft an der Wildunger Straße Parfums gestohlen, eine Angestellte geschlagen und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte betrat gegen 14.30 Uhr das Geschäft und steckte Parfumtester im Wert von rund 800 Euro ein. Eine Ladendetektivin beobachtete den Diebstahl und wollte ihn aufhalten. Der Täter schlug nun mehrfach mit den Fäusten auf die Hände der Detektivin, woraufhin ihm die Flucht mit seiner Beute gelang. Die Mitarbeiterin beschreibt den Mann wie folgt: 150 bis 160 Zentimeter groß, rund 30 Jahre alt, Dreitagebart, kurze schwarze Haare und südländisches Erscheinungsbild. Er war mit einer Bluejeans, einer dunklen Strickjacke, einer blauen Daunenjacke und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

