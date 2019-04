Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (10.04.2019) in der Schurwaldstraße mehrere Autos zerkratzt und einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Die Täter zerkratzten zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr mit einem spitzen Gegenstand insgesamt 14 Fahrzeuge verschiedener Marken, die zwischen dem Gebäude Nummer 22 und der Wagenburgstraße am Straßenrand geparkt waren. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostenstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

