Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Reifen geplatzt - Anhänger doppelt so schwer als erlaubt

Freiburg (ots)

Mit dem doppelten als dem erlaubten Gewicht hat ein Autofahrer am Dienstagmittag, 04.06.2019, gegen 15:30 Uhr, einen Anhänger auf der Kreisstraße zwischen Oberalpfen und Waldkirch gezogen. Dadurch platzen die Reifen am Anhänger, gerade in diesem Moment, als das Gespann eine Polizeistreife passierte. Wie sich herausstellte, hatte der 36 Jahre alte Fahrer Split mit einem Gewicht von 2,1 Tonnen geladen. Somit ergab sich ein Gesamtgewicht des Anhängers von 4 Tonnen, zulässig sind maximal 2 Tonnen, was einer Überladung von 100 Prozent entspricht. Der Fahrer wird angezeigt. Der Anhänger war aufgrund der defekten Räder nicht mehr fahrfähig. Durch das Fahren auf der Felge wurde zudem noch der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen. Die Straßenmeisterei wurde darüber informiert.

