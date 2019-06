Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental. Auto angefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren VW Polo parkte am Dienstag, 04.06.2019 gegen 10.20 Uhr eine 51 Jahre alte Frau auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Teichstraße. Als sie um kurz nach 11.00 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, war ihr Fahrzeug im vorderen, rechten Kotflügel Bereich und an der Frontstoßstange beschädigt. Vermutlich ist ihr ein anderer Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren ans Auto gestoßen und hat sich entfernt, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden am Polo beläuft sich auf 700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

