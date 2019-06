Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - 5000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.06.19, zwischen 05.30 und 08 Uhr, kam es in der Carl-Maria-von-Weber-Straße zu einer Unfallflucht. Hier war ein Ford ordnungsgemäß abgestellt worden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer schrammte vermutlich bei der Vorbeifahrt an dem Ford entlang und verursachte mit rund 5000 Euro erheblichen Sachschaden. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet hatten und Hinweise zum Verursacher geben können.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell