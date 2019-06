Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Motorradfahrer mit abgeklebtem Kennzeichen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem Vorfall von Dienstag, 04.06.19, gegen 18 Uhr, sucht die Polizei Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein Motorradfahrer die Eimeldinger Straße, von Eimeldingen kommend. Hier überholte er einen Autofahrer, obwohl in diesem Moment Gegenverkehr kam. Am Motorrad soll das Kennzeichen mit Klebeband abgeklebt gewesen sein, so dass lediglich der Zulassungsbereich "LÖ" erkannt werden konnte. Der Autofahrer konnte den Motorradfahrer kurze Zeit später in der Dorfstraße in Eimeldingen antreffen, hierbei entwickelte sich ein kurzes Wortgefecht. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, ermittelt wegen des Verdachts von Verkehrsstraftaten und sucht Zeugen. Bei dem Motorrad soll es sich um eine dunkle Enduro-Maschine mit auffälliger Stollenbereifung gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 180cm groß gewesen sein, längere, hellbraune Haare. Er trug ein weißes T-Shirt mit einem darüber angelegtem Rückenprotektor.

