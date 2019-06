Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Wiehre: Autofahrer bedrängt jugendliche Radfahrer in der Kronenstraße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, 03.06.2019 um 13:10 Uhr, befuhren zwei Jugendliche mit ihren Fahrrädern die Kronenstraße in Richtung Basler Straße. Kurz nach der Einmündung Rehlingstraße stellte ein BMW-Fahrer sein Auto unvermittel quer über die Fahrbahn und den Radweg und hielt an. Hintergrund war möglicherweise, dass einer der Jugendlichen die Fahrbahnbegrenzung des Radwegs zur Fahrbahn überschritt. Der Mann öffnete die Fahrertür des Autos, sodass der erste Fahrradfahrer bremsen und ausweichen musste. Dann stieg er aus, lief auf den zweiten Jugendlichen zu und stieß ihn mit beiden Händen gegen die Brust. Der Jugendliche fiel zunächst gegen einen geparkten weiteren PKW und fiel dann mit seinem Fahrrad auf die Straße. Gleichzeitig wurde er von dem BMW-Fahrer angeschrien. Als Passanten, die namentlich nicht bekannt sind, intervenierten und auf den Fahrer einredeten, stieg dieser in seinen BMW und fuhr davon.

Zeugen des Vorfalls - insbesondere die unbekannten Passanten - werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761/882-4421 zu melden.

lr

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell