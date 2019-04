Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 19:20 Uhr, fuhr eine 45-Jährige aus Bochum einen 48-jährigen Fahrradfahrer aus Recklinghausen mit ihrem Pkw an. Der Fahrradfahrer befuhr den Bruchweg. Die Pkw-Fahrerin hielt zunächst an einem Stopp-Schild an der Einmündung Zum Wetterschacht. Beim Anfahren übersah sie den Fahrradfahrer, er wurde leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell