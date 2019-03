POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 26.03.2019

Polizei Salzgitter

Kompost geriet in Brand

Am 26.03.2019, um 10:09 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einer Lagerhalle in den Ackerköpfen in Mehrum informiert. Ein Komposthaufen hatte sich selbst entzündet und war in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Gebäudeschaden verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten an. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

PKW zerkratzt- Zeugen gesucht

Am 24.03.2019, in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr, zerkratzen unbekannte Täter einen Nissan Qashqai und verursachten somit einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Das Fahrzeug war ca. 300m nördlich, der in der Verlängerung der Schwicheldter Straße in Vöhrum liegenden Fischteiche, abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

