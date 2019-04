Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Fahrradfahrer gestürzt

Recklinghausen (ots)

Auf einem Parkplatz am Westring stürzten am Mittwoch um 19:50 Uhr drei jugendliche Fahrradfahrer. Sie befuhren hintereinander den Parkplatz. Aufgrund der nassen Fahrbahn stürzten sie in einer Linkskurve. Zwei der Jugendlichen wurden leicht verletzt im Krankenhaus behandelt. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrrädern.

