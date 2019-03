Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Meldung : Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche (falscher Tag angegeben)- PM vom 09.03.2019, 12.26 Uhr Bitte nachfolgenden Text verwenden:

Reutlingen (ots)

Denkendorf (ES): Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche

Während einer Vermisstensuche ist es am Freitagabend zum Einsatz eines Polizeihubschraubers in und um Denkendorf gekommen. Gegen 17.40 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine 82-jährige Frau seit circa 1 ½ Stunden von zu Hause fehlen würde. Aufgrund der Gesamtumstände musste von einer hilflosen Lage ausgegangen werden, weshalb neben zahlreichen Streifenwagenbesatzungen auch der Polizeihubschrauber zur Suche nach der Frau eingesetzt wurde. Die Gesuchte konnte gegen 18.30 Uhr wohlbehalten in Denkendorf angetroffen werden. Sie war dort einer aufmerksamen Bürgerin aufgefallen, welche sich dieser annahm und die Rettungsleitstelle verständigte.

