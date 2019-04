Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Mofa-Fahrerin mit schweren Verletzungen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22:40 Uhr, fuhr eine 15-Jährige auf einem Mofa in westlicher Richtung auf der Sydowstraße. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr sie gegen einen Sattelzug, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die 15-Jährige wurde schwerverletzt ins Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

