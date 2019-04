Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Schwerverletzter Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, fuhr ein 15-Jähriger aus Datteln mit seinem Fahrrad auf dem Südring in nord-östlicher Richtung. Ein 19-Jähriger Pkw-Fahrer aus Datteln fuhr in gleicher Richtung auf dem Südring. Als er nach rechts in die Straße Am Mühlenbach einbiegen wollte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Der 15-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er verblieb stationär im Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen könnte überhöhte Geschwindigkeit des Pkw-Fahrers die Ursache für den Unfall sein. Es entstand 3.300 Euro Sachschaden.

