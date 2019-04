Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 7 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen am Fahrbahnrand des Haselnußweg geparkten schwarzen VW Beetle an. Dabei entstand 2.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Auf dem Börster Weg wurde ein blauer 3er BMW angefahren. Die Besitzerin hatte das Auto am 16.04. ihr Auto dort geparkt. Als sie gestern Morgen zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass es angefahren worden war. Der Verursacher war trotz eines Schadens von 1.000 Euro geflüchtet.

Marl

Dienstag, in der Zeit von 7.15 bis 16.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der LWL-Klinik an der Halterner Straße ein grauer VW Touran angefahren. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1.000 Euro.

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Dienstag, in der Zeit von 13 bis 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Restpostenmarktes an der Victoriastraße einen weißen VW T5 an. Der Verursacher flüchtete. Am VW entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Bottrop

2.000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf der Heinrich-Heine-Straße. Einen weißen Peugeot Bipper Teepee fuhr hier der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Montag, 25.30 Uhr bis Dienstag, 12 Uhr, an und flüchtete.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Bottrop und Marl) und Herten (für die Stadt Recklinghause) unter Tel. 0800/2361 111.

