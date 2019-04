Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Dienstag an der Gladbecker Straße die Tür zu einer Kunden-Toilette einer Tankstelle auf. Von hier aus versuchten sie eine Wand zu durchbrechen, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Die Täter entfernten sich nach dem Versuch in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Castrop-Rauxel

Erst am Dienstag ist ein Einbruch in einen Container an der Borghagener Straße aufgefallen, der möglicherweise bis zu einer Woche (18.04.2019) zurückliegt. Unbekannte öffneten den Container einer Firma gewaltsam und entwendeten Starkstromkabel. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 22.04., 22:00 Uhr bis 23.04., 18:00 Uhr durch ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Lausitzer Straße. Entwendet wurde ein Notebook. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Dorsten

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch drei Bronzeglocken aus Räumen einer Firma an der Gelsenkirchener Straße. Zuvor wurde ein Metalltor beschädigt und eine weitere Tür aufgehebelt. Die Beute wurde mit einem Gabelstapler auf dem Firmengelände abtransportiert. Die Täter entkamen in unbekannte Richtung.

Datteln

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten unbekannte Täter Geld aus einem Restaurant und einem Büro an der Straße "In den Wellen". Bei dem Einbruch beschädigten sie außerdem eine Eingangstür und ein Fenster. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten melden Sie bitte den zuständigen Kriminalkommissariaten unter 0800 2361 111.

