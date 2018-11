Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Rüttelplatten gestohlen

Zwischen dem 20. November 2018, 16.30 Uhr und dem 21. November 2018, 07.40 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter zwei Rüttelplatten gestohlen, die auf einer Wiese in der Straße An der Bleiche standen. Es handelt sich um Modelle der Firma Weber in der Farbe Blau. Es entstand Schaden in Höhe von 7000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Damme - Einbruch in Sonderpostenmarkt

In der Zeit vom 20. November 2018, 19.15. Uhr, und 21. November 2018, 08.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Sonderpostenmarkt an der Mühlenstraße ein. Nachdem sie gewaltsam in den Markt gelangten, suchten sie im Inneren nach Wertgegenständen. Ob und in welcher Höhe Diebesgut erlangt worden ist, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Steinfeld - Einbruch in Blumengeschäft

Am 21. November 2018 kam es um 01.20 Uhr zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft in der Straße Handwerkshof. Nachdem die Täter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren, suchten sie im Inneren nach Wertgegenständen. Letztlich konnten sich Diebesgut um unteren dreistelligen Bereich erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Holdorf - Einbruch in Backshop

In der Zeit vom 20. November 2018, 20.00 Uhr, bis 21. November 2018, 05.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Backshop eines Supermarktes an der Großen Straße ein. Nachdem die Täter gewaltsam in den Backshop eindrangen, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie konnten Bargeld erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell