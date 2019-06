Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach/ St. Märgen, LKr Breisgau-Hochschwarzwald Fahrzeugbrand - Spirzenstraße gesperrt // Fahrbahn teilweise wieder frei - Abschlussmeldung

Freiburg (ots)

Infolge des Fahrzeugbrandes wurde der Fahrbahnbelag erheblich beschädigt. Ebenso wurde eine Freilandleitung der Telekom in Mitleidenschaft gezogen. Seit ca. 15.30 Uhr ist die Straße wieder einspurig mit Apelregelung befahrbahr. Die Verkehrsbeeinträchtigung kann bis zur Beseitigung der Fahrbahnschäden noch einige Tage dauern. Am Zugfahrzeug des Lastzuges und der Ladung entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens an der Telefonleitung und er Fahrbahn kann noch nicht beziffert werden.

FLZ / VV

Erstmeldung Vermutlich aufgrund überhitzter Bremsen kam es am Vormittag zum Brand eines LKWs auf der K4907, der sogenannten Spirzenstraße. Hierbei brannte die Zugmaschine eines Langholztransporters komplett aus und wurde zerstört. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Bis zur Bergung des Gespanns und der sich anschließenden Fahrbahnreinigung ist die Spirzenstraße bis auf weiteres komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist ab den Einmündungen Buchenbach und Thurner eingerichtet.

sk/flz

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell