Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verfolgungsfahrt durch Weil am Rhein - Suche nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 03.06.19, gegen 18.30 Uhr, kam es in Weil am Rhein zu einer Verfolgungsfahrt. Eine Polizeistreife wollte in der Tullastraße einen VW-Fahrer kontrollieren. Dieser missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete. Die Verfolgung führte hauptsächlich durch Friedlingen, wo der Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und mehrmals falsch herum durch einen Kreisverkehr fuhr. Letztlich konnte der 30 Jährige angehalten werden. Grund seiner Flucht dürfte die fehlende Fahrerlaubnis gewesen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, ermittelt unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis und sucht Zeugen, vor allem Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährliche Fahrweise gefährdet wurden.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell