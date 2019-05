Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festgenommener Einbrecher gibt eine Vielzahl von Taten zu

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Freitag, 10.05.2019, kam es kurz nach Mitternacht zu einem versuchten Geschäftseinbruch auf dem Ohlerkamp. Hier wurde die Schaufensterscheibe eines Computerladens eingeschlagen.

Ein Zeuge wurde durch die Geräusche aufmerksam und verständigte unmittelbar die Polizei.

Die verhinderten Einbrecher ließen ihrerseits von der Tat ab und flüchteten über den Ohler Kirmesplatz in Richtung Wilhelm-Wachtendonk-Straße.

Eintreffende Polizeikräfte konnten die beiden flüchtigen Einbrecher auf der Landscheidung und Wilhelm-Wachtendonk-Straße festnehmen.

Es handelt sich um zwei 21 und 22 Jahre alte Männer, die beide polizeilich bereits vielfach in Erscheinung getreten sind.

Der 21-Jährige ließ sich in seiner Anhörung zum Tatvorwurf nicht ein, wird jedoch durch den 22-jährigen entlastet, der die Tat alleine begangen haben will. Er wurde nach seiner Vernehmung in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Der 22-Jährige war wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, so stellte sich heraus, zu einer Geldstrafe, ersatzweise einer Freiheitsstrafe, verurteilt worden. Da er die Geldstrafe nicht gezahlt hatte, wurde er mit einem Haftbefehl gesucht.

Da er die geforderte Geldstrafe auch jetzt nicht bezahlen konnte, wurde er im Anschluss an seine Vernehmung einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Allerdings dauerte seine Vernehmung etwas länger, da er rückblickend angab, zahlreiche weitere Einbrüche in den vergangenen neun Monaten begangen zu haben. Seinen Angaben zur Folge brach er in Wohnungen, Geschäfte, Schulen und auch Kindergärten ein, wobei die Tatorte in Mönchengladbach und den Kreisen Heinsberg und Kleve liegen.

Die umfangreichen Anschlussermittlungen zur Verifizierung seiner Angaben dauern an.(jl)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell