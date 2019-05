Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Schelsen

Am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem PKW Seat die Schloss-Dyck-Straße, aus Richtung Steinforth kommend, in Fahrtrichtung Schelsen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Der Fahrzeugführer verletzte sich durch diesen Vorgang lediglich leicht. Aufgrund der vor Ort angetroffenen Spurenlage ist von überhöhter Geschwindigkeit auszugehen. Zudem ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Daraufhin ordneten die unfallaufnehmenden Polizeibeamten eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher.

