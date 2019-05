Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 11.25 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Brunnenstraße in Mönchengladbach. Der Täter gelangte auf unbekannte Weise in das Haus, versuchte dort erfolglos eine Wohnungstür aufzuhebeln und entfernte sich anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

