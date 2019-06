Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.06.19, gegen 11.18 Uhr, missachtete ein 65jähriger Autofahrer an der Einmündung Rotzler- und Eisenbahnstraße die Vorfahrt einer 82jährigen Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß und dem anschließenden Sturz wurde die Radfahrerin schwer am Kopf verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell