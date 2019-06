Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrecher scheitern an Tür

Wetter (ots)

In der Zeit von Samstag, 00:00 Uhr bis Sonntag 09:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Reihenhaus an der Burgstraße einzubrechen. Der Eigentümer stellte Hebelspuren an einer rückwärtigen Tür des Hauses fest. Das Öffnen der Tür gelang den Täter nicht.

