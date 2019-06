Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht

Unfallflüchtiger verursacht erheblichen Sachschaden

Goch (ots)

Am Samstag (22.06.2019) gegen 12.15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Mühlenstraße vom Markt kommend in Fahrtrichtung Nordring. Ungefähr in Höhe der Jakobstraße beschädigte er beim Vorbeifahren zwei geparkte PKW jeweils an der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenaussagen und aufgefundenen Fahrzeugteilen des verursachenden PKW müsste es sich bei dem Flüchtigen um einen schwarzen PKW Kombi der Marke Opel handeln. Hinweise an die Polizei Goch, Telefon 02823 - 1080.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell