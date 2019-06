Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Hasselt - PKW fährt durch Gartenzaun auf Hausterrasse

Zwei Personen leicht verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag, 21.06.2019, 20:40 Uhr fährt ein 28Jähriger aus Bedburg-Hau mit seinem PKW von der Straße "An der Molkerei" kommend aus bisher nicht geklärter Ursache geradeaus über die Kalkarer Straße (B 57) in einen Gartenzaun, durchbricht diesen, rollt durch den Garten auf die Terrasse eines Einfamilienhauses und beschädigt Hauswand und Fensterfront des angrenzenden Wohnzimmers. Eine 35jährige Hausbewohnerin wird durch umherfliegende Scherben leicht verletzt. Sie und der ebenfalls leicht verletzte Fahrer werden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sicherung des beschädigten Gebäudes übernimmt die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau. Es entsteht hoher Sachschaden, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

