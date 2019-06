Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Diebstahl

Batterie eines Dieselaggregats für Bewässerungsanlage entwendet

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Donnerstag (20. Juni 2019) zwischen 20.00 Uhr und Mitternacht brachen unbekannte Täter am Berbenweg, etwa 300m von der Wachtendonker Straße entfernt, ein Dieselaggregat für eine Bewässerungsanlage auf. Die Täter entwendeten die Starterbatterie des Aggregats. Dieses war am Feldrand abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

