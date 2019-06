Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Schul-Mensa

Registrierkasse aufgebrochen

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Freitag (21. Juni 2019), 7.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Straße Paaltjessteege die Eingangstür zur Mensa einer Schule auf. Die Täter drückten im Gebäude einen elektrischen Rollladen zur Küche aus der Schienenführung und beschädigten ihn dabei. In der Küche durchsuchten sie mehrere Schränke und brachen eine Registrierkasse auf, in der sich allerdings kein Geld befand. Bislang ist bekannt, dass die Einbrecher Süßigkeiten entwendeten.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

