Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch/Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

Fahrer eines weißen PKW gesucht

Goch/Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwoch (19. Juni 2019) gegen 18.40 Uhr fuhr ein 77-jähriger Mann aus Bedburg-Hau in einem grauen Citroen C4 auf der Bundesstraße 9 von der Anschlussstelle Goch in Richtung Kleve. Auf der B9, die genaue Höhe ist nicht bekannt, kam ihm ein weißer PKW entgegen. Beide Autos stießen mit den Außenspiegeln zusammen. Keiner der beiden Fahrer hielt an.

Die Polizei sucht den Fahrer des weißen PKW. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

