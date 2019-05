Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht vom 19.05.2019

Betzdorf (ots)

1. Verkehrsunfall mit Verletzten

Unfallort: 57562 Herdorf, Friedrichstraße/Steinweg Unfallzeit: 18.05.2019, 12:05 Uhr Hergang: Ein 18-jähriger Fahrzeugführer befuhr in Herdorf den Steinweg aus Richtung Kesselstruth kommend in Fahrtrichtung Friedrichstraße. An der Kreuzung Friedrichstraße/Steinweg missachtete er die Vorfahrt eines anderen Pkw. Es kam zum Unfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde.

2.Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Unfallort: 57518 Betzdorf, sankt Barbara Tunnel Unfallzeit: 18.05.2019, 13:05 Uhr Hergang: Ein Fahrer einer 125er befuhr mit seiner Sozia den Sankt Barbara Tunnel in Betzdorf. Hier kam er auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu.

3. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57555 Mudersbach, B62, Starenweg Unfallzeit: 18.05.2019, 11:57 Uhr Hergang: Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr ein Pkw auf den vor ihm fahrenden auf, als dieser bremsen musste. Blechschaden.

4. Trunkenheit

Tatort: 57520 Grünebach, Hauptstraße Tatzeit: 18.05.2019, 18.00 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen auffälligen Pkw aufmerksam. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Auch die weiteren Mitinsassen standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Diese versuchten nun die polizeilichen Maßnahmen zu behindern. Es nutzte aber alles nichts, da der Fahrer nun keinen Führerschein mehr hat und ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741- 9260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell