Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Polizei nimmt Randalierer fest

Kleve (ots)

Nachdem die Polizei nach Streitigkeiten am Donnerstagabend eine 25jährige Frau in Gewahrsam genommen hatte, mussten die Polizisten gegen 22:50 Uhr erneut zu einer Wohnung auf der Triftstraße ausrücken, weil ein Zeuge sich gemeldet hatte, wonach der Bekannte der Frau nunmehr randaliere. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 48 Jahre alten Mann aus Kleve, der offenbar alkoholisiert war und diese mit diversen Gegenständen bewarf. So verfehlte eine Whiskyflasche den Kopf eines der Beamten nur knapp. Auch hielt der Mann ein Messer in der Hand, welches er jedoch nach Aufforderung wegwarf. Schließlich konnte er überwältigt und festgenommen werden, wobei er Widerstand leistete. Während des gesamten Einsatzes beleidigte er die Einsatzkräfte. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell