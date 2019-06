Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Verkehrsunfall

Zwei Personen leicht verletzt

Uedem (ots)

Am Mittwoch, 19.06.2019 gegen 10:50 Uhr befuhr eine 51jährige Weezerin mit ihrem VW-Transporter die Perselstraße und wollte die Straße Am Peddenschlag in Richtung Marienstraße überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW Toyota einer 65jährigen Gocherin, die Am Peddenschlag in Richtung Mühlenstraße befuhr. Beide Frauen wurden leicht verletzt mit Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand hoher Sachschaden, bei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

