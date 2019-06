Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW-Diebstahl

blauer 5er BMW entwendet

Kranenburg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18.06.2019, 20 Uhr, und Mittwoch, 19.06.2019, 12.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen blauen BMW der 5er Serie, der auf einem Parkplatz an der Wanderstraße abgestellt war. Bei dem PKW handelt es sich um einen etwa 20 Jahre alten BMW 520i mit dem Kennzeichen GEL-PW777. Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Feststellungen an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

