Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Trickdiebstahl

Zwei Frauen erbeuten Goldarmband von 93-Jähriger

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (19. Juni 2019) gegen 10.55 Uhr wartete ein 90-jähriger Mann mit seiner im Rollstuhl sitzenden 93-jährigen Frau in einem Wohnstift an der Neustraße auf den Fahrstuhl. Zwei unbekannte Frauen sprachen das Ehepaar an und baten um Unterschriften oder eine kleine Spende. Eine der Täterinnen versuchte den 90-Jährigen zu umarmen, während die zweite Täterin ein Goldarmband vom Arm der 93-Jährigen entwendet. Anschließend flüchteten die Täterinnen in unbekannte Richtung.

Die beiden Täterinnen hatten ein südosteuropäisches Aussehen. Beide waren etwa 20 Jahre alt, 1,65 bis 1,70m groß und hatten schwarze, schulterlange Haare sowie ein sehr gepflegtes Äußeres. Sie trugen beide ein weißes Oberteil und eine dunkle Hose.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

