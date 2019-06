Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

57-jährige Fahrerin eines Krankenfahrstuhls bei Zusammenstoß mit Sattelzug schwer verletzt

Issum (ots)

Am Mittwoch (19. Juni 2019) gegen 11.10 Uhr war eine 57-jährige Frau aus Alpen mit einem Krankenfahrstuhl auf dem Radweg links neben der Weseler Straße (Bundesstraße 58) in Richtung Alpen unterwegs. Ein 42-jähriger Mann aus Fulda fuhr in einem Sattelzug auf der B58 in Richtung Issum und kam ihr entgegen. In Höhe der Bushaltestelle "Tersteegen", in der Nähe der Einmündung Strohweg, fuhr die 57-Jährige aus bislang unbekannter Ursache plötzlich auf die Fahrbahn. Dort stieß sie seitlich gegen den Sattelzug, vermutlich gegen das hintere rechte Rad. Die 57-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Angehörigen der 57-Jährigen werden durch den Opferschutz der Polizei betreut.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei stellte den Krankenfahrstuhl sicher. Die B58 war zwischen der Autobahnauffahrt Alpen und dem Strohweg bis etwa 13.45 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell