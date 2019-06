Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Aufbruch eines weißen Fiat Ducato

Beide Türschlösser herausgebrochen

Emmerich-Hüthum (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Dienstag (18. Juni 2019), 14.00 Uhr, brachen unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Eltener Straße an beiden Fahrzeugtüren eines weißen Fiat Ducato das Schloss heraus. Es gelang ihnen offensichtlich nicht, eine Fahrzeugtür zu öffnen. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell