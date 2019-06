Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Schule

Mehrere Türen aufgebrochen

Kleve-Materborn (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag (18. Juni 2019), 6.30 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Königsallee Türen zu einem Schulgebäude und einem angrenzenden Schwimmbad auf. Außerdem schlugen die Täter ein Fenster am Verwaltungsgebäude der Schule ein. Die Täter durchsuchten dort Schubladen nach Wertgegenständen. In den Gebäuden brachen die Täter weitere Türen auf. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

