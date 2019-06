Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: POL-KLE: Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec- und E-Bikefahrer/innen

Nächster Termin am 25. Juni in Emmerich

Emmerich (ots)

Aufgrund landesweit steigender Unfallzahlen der Pedelec-Fahrer bietet die Verkehrsunfallprävention der Kreispolizei Kleve kostenlose Fahr- und Sicherheitstrainings für Pedelec-Fahrer/innen an. Der nächste Termin findet am Dienstag, 25. Juni 2019, um 14:00 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr Emmerich, Pastor-Breuer-Straße 51, in 46446 Emmerich, statt. Nach einer theoretischen Einführung besteht die Möglichkeit, einen Parcours mit verschiedenen Manövern zu durchfahren. Der Parcours simuliert unterschiedliche Verkehrssituationen, um eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu üben. Dabei stehen zum Beispiel die Balance zwischen Rad und Körper, die richtige Blickrichtung und das optimale Bremsverhalten im Vordergrund. Radfahrer/innen, die sich ein Pedelec zulegen möchten, sind ebenfalls willkommen. Die Beamten der Verkehrsunfallprävention geben wertvolle Tipps, worauf man beim Kauf eines Pedelecs achten sollte.

Interessierte Bürger/innen können ohne vorherige Anmeldung am Training teilnehmen. Aus Sicherheitsgründen ist ein Fahrradhelm für das Training zu empfehlen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kreispolizeibehörde Kleve: PHK Johannes Look Tel.: 02821-504 1542 (für den Nordkreis) POK Manfred Derks 02821-504 1547 (für den Südkreis)

