Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 19.05.2019 gegen 14:10 Uhr kam es an der Einmündung Dinglerstraße/Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall, als ein 49-jähriger Pkw-Fahrer die Bismarckstraße aus Richtung Krankenhaus kommend in Richtung Dinglerstraße befahren hatte und offenbar bei Grünlicht nach links in die Dinglerstraße abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 41-Jährigen, der die Dinglerstraße aus Richtung Homburger Straße befahren hatte und nach ersten Erkenntnissen bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von je ca. 7.000 EUR. Der 41-Jährige erlitt zudem einen Schock; sein Wagen musste abgeschleppt werden.

