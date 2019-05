Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 18-jähriger auf Fußgängerüberweg angefahren und schwer verletzt

Pirmasens (ots)

Bereits am Freitag, den 17.05.19 gegen 08.05 Uhr kam es in der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Der 23-jährige Unfallverursacher befuhr die Kaiserstraße mit seinem 3er BMW, als der Fußgänger den dortigen Fußgängerüberweg queren wollte. Der PKW Fahrer übersah den von rechts kommenden Fußgänger, so dass es zwischen der rechten Fahrzeugfront und dem Fußgänger zu einem Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 18-jährige gegen die Windschutzscheibe des BMW geschleudert und stürzte anschließend zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Schaden an der Motorhaube und der Frontscheibe in Höhe von ca. 5000 Euro.

