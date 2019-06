Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kirche

Kleve (ots)

Lediglich eine geringe Menge Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag bei einem Einbruch in eine Kirche auf der Jahnstraße in Kellen erbeutet. Durch Einschlagen eines Fensters hatten sie sich Zugang zum Kirchengebäude verschafft. Die Kripo Kleve (Telefon 02821-5040) sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell