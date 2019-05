Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht mit rund 5000 Euro Schaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall von Donnerstag, 16.05.19, 13.10 Uhr, in der Heldelinger Straße, werden Zeugen gesucht. Hier war ein geparkter Toyota durch ein vorbeifahrendes Auto gestreift und beschädigt worden. Der Sachschaden an der linken Fahrzeugseite liegt bei etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen hellblauen Pkw mit französischer Zulassung gehandelt haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche weitere Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug geben können.

