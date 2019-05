Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Senior bestohlen - Hinweis der Polizei

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.05.19, vermutlich gegen 13.15 Uhr, wurde ein älterer Herr in der Innenstadt in Lörrach bestohlen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde er von einem Mann um Geld angebettelt und durch die Gesprächsführung abgelenkt. Hierbei muss es dem unbekannten Mann gelungen sein, die in einer Gesäßtasche mitgeführte Geldbörse zu entwenden. Kurze Zeit später wurde die Geldbörse ohne Bargeld wieder aufgefunden. Der Mann war etwa 40-45 Jahre alt, 175cm groß, sportlich, südländisches Aussehen, schwarze, kurze Haare, Unterkinnbart. Er trug eine rot-braune Lederjacke. Hinweise bitte an das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500. Die Polizei rät: Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten möglichst in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung. Tragen Sie Taschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen. Lassen Sie sich nicht bedrängen und fordern Sie Abstand ein. Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell