Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall ohne Führerschein aber mit Alkohol - Beamte beleidigt

Bild-Infos

Download

Spabrücken, K29 (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 08:10 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer, dass es auf der K29 bei Spabrücken wohl zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre. Die Beamten trafen vor Ort auf einen unfallbedingt nicht mehr fahrbereiten Pkw, welcher offenbar in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und ca. 30 Meter durch den Straßengraben gefahren war. Bei dem Unfallfahrer handelte es sich um einen unverletzten 30-Jährigen aus Wiesbaden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige stark alkoholisiert war. Ein Test erbrachte einen Wert von 1,57 Promille. Erschwerend kam hinzu, dass dem 30-Jährigen bereits vor längerer Zeit die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der entstandene Sachschaden am Pkw wurde auf ca. 3.000 EUR geschätzt. Die Fremdschäden, in Form von zwei beschädigten Verkehrsschildern, wurden auf 1.000 EUR beziffert. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Hierbei beleidigte er die Beamten mehrfach. Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Beleidigung wurden eröffnet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell