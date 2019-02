Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Junge Leute prügeln sich am Gleis 1 des Bad Kreuznacher Bahnhofs

55543 Bad Kreuznach, Bahnhof (ots)

Am Freitag, den 09.02.2019, gegen 21.20 Uhr, meldeten einige Wartende an den Bahnsteigen, dass sich mehrere junge Leute schlagen. Aufgrund der Meldungen wurden mehrere Streifenwagen zum Bahnhofsgelände entsandt. Am Gleis 1 trafen die Beamten auf insgesamt zehn Personen, die zuvor in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelt waren. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass es zwischen drei amtsbekannten und zum Teil stark alkoholisierten jungen Männern und einer siebenköpfigen Gruppe junger Leute im Alter von 17 bis 24 Jahren zum Streit kam. Der Clinch zwischen den beiden Gruppierungen steigerte sich bis hin zum Austausch gegenseitiger Fausthiebe. Einige der Beteiligten trugen schlägereitypische Verletzungsmuster am Kopf davon, ernsthaft verletzt wurde dabei niemand. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die alkoholisierten jungen Leute nach Hause geschickt, der Auslöser der Schlägerei konnte dabei nicht in Erfahrung gebracht werden. Zumindest die dreiköpfige Gruppe viel zuvor schonmal unangenehm am Bahnhof auf. Auch hier musste die Polizei die Gemüter beruhigen.

