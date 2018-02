POL-NOM: Körperverletzung zum Nachteil einer 23-Jährigen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Göttinger Straße, in der Nähe einer Tankstelle, 23.02.2018 19.45 - 19:55 Uhr

NORTHEIM (olb)

Am frühen Freitagabend schlug ein 43-jähriger Northeimer in der Göttinger Straße eine 23-jährige, ebenfalls aus Northeim stammende, Frau mit der flachen Hand zweimal in das Gesicht. Anschließend zerrte er so stark an ihrer Kleidung, dass die Jacke des Opfers beschädigt wurde. Die Frau stellte einen Strafantrag bei der Polizei Northeim, die daraufhin ein Strafermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten einleitete.

