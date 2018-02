POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW in Höhe von 2000 Euro - Zeugenaufruf

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Einbecker Landstraße 22, Kundenparkplatz eines Kaufhauses, 23.02.2018 14.35 - 14.50 Uhr

NORTHEIM (olb)

Am Freitagnachmittag, gegen 14:35 Uhr, stellte der 36-jährige Geschädigte sein Fahrzeug, Farbikat Renault, in der Farbe schwarz, auf den Kundenparkplatz eines größeren Einzelhandelsgeschäftes in Northeim und wurde bei seiner Rückkehr ca. 15 Minuten später auf einen nicht unerheblichen Kratzer an der Tür und dem Seitenteil hinten rechts aufmerksam.

Der von den Polizeibeamten in Augenschein genommene Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro muss ein bislang unbekannter Täter durch Zerkratzen des Lackes herbeigeführt haben. Die Polizei Northeim bittet Zeugen, die tatrelevante Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich telefonisch in hiesiger Dienststelle zu melden.

